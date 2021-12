Grave acidente envolvendo carros e árvore termina com morte de idosa na BR-060

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na manhã desta quarta-feira (01ª) para socorrer uma senhora, de 63 anos, vítima de um acidente na BR-060, na altura de Abadiânia.

Mas, infelizmente, ela não foi resistiu aos ferimentos. Registro feito no local mostra o momento em que a unidade começa a aterrissar no canteiro central da rodovia enquanto que equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já prestavam os primeiros socorros.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo no qual a vítima conduzia, um VW Polo, que seguia sentido Anápolis, bateu de frente com uma árvore localizada às margens da rodovia.

Isso após ter perdido o controle do carro ao encostar em outro veículo, um Nissan March, e sair da pista. Neste último, ninguém ficou ferido.

Um passageiro que viajava em companhia da idosa foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital de Urgência de Anápolis. O nome não foi divulgado e, por isso, não foi possível verificar o estado de saúde no qual se encontra.