Abertas as inscrições para transferência de outras instituições para o curso de Medicina da UniEVANGÉLICA

Foi iniciado no dia 1º de dezembro o processo seletivo de transferência para alunos de Medicina de outras instituições brasileiras que desejam integrar as turmas da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA.

Ao todo, a seleção contará com duas etapas. A primeira será a análise de documentação enquanto a segunda será de avaliação teórica e avaliação prática.

Estão disponíveis um total de 14 vagas, que se dividem entre o 4º período (03), 5º período (05) e 7º período (06).

Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 13 de dezembro para a primeira etapa e entre os dias 30 de dezembro e 16 de janeiro para a segunda. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da UniEVANGÉLICA (www.unievangelica.edu.br).

As avaliações serão aplicadas exclusivamente no campus de Anápolis da Uni, como é carinhosamente chamada pelos estudantes, e informações adicionais, como número de sala, deverão ser enviadas aos participantes via SMS ou pelo site institucional.

A avaliação teórica será aplicada no dia 18 de janeiro de 2022, terá 50 questões de múltipla escolha e 04h de duração. Já a prova prática será feita por agendamento, nos dias 24 e 25 de janeiro.

A expectativa é que o resultado final já seja divulgado no dia 28 de janeiro, para que os novos estudantes se matriculem entre 30 de janeiro e 02 de fevereiro.

Além das regras específicas para o processo seletivo, os candidatos também devem observar as medidas de segurança contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras em áreas externas e internas.

Todos os detalhes podem ser conferidos diretamente no edital.

Em tempo

A UniEVANGÉLICA obteve recentemente conceito máximo no MEC em seu curso de Medicina. Também ficou entre as melhores IESs do Estado de Goiás no Índice Geral de Cursos (IGC) 2019 divulgado pelo Ministério da Educação.