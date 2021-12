Ibama abre concurso público em Goiás com salário de mais de R$ 4 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) publicou o edital para concurso público com vagas para Goiás. No total, são dez oportunidades para o cargo de Técnico Ambiental, com cadastro para reserva.

A remuneração é de R$ 4.063,34 (já incluídos Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental e auxílio-alimentação), com jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer ao cargo, o candidato deve apresentar certificado de conclusão de ensino médio ou de curso técnico equivalente. Além disso, é exigido que se tenha “aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo”.

As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de dezembro por meio do site da banca Cebraspe, organizadora do certame. O valor da taxa de participação é de R$ 70,00 e deverá ser paga até 5 janeiro de 2022.

A data da prova do concurso está marcada para o dia 30 de janeiro de 2022. Serão realizadas provas com questões de conhecimentos básicos e específicos, além de uma redação.

Para mais informações a respeito do certame, acesse o site do Ibama.