Prefeitura de Anápolis abre contratação de profissionais da saúde

O credenciamento para a contratação de profissionais da saúde foi aberto pela Prefeitura de Anápolis. O chamamento já se encontra disponível.

Os interessados devem se inscrever e entregar os documentos no piso 01 da Secretaria Municipal de Saúde, no prédio da Papelaria Tributária. O horário vai das 09h às 17h.

Nesta sexta-feira (03), os profissionais que deverão se encaminhar ao local são os auxiliares de saúde bucal e cirurgiões bucomaxilofacial.

O último dia para a entrega dos documentos e na segunda-feira (06), quando os interessados para o cargo de médico clínico para a Atenção Primária e Saúde e agendador devem levar os documentos.

O resultado preliminar dos habilitados será divulgado no dia 08 de dezembro e o prazo para recursos é de 09 a 15 deste mês. O resultado final e eventual convocação serão no dia 17 de dezembro.

O edital pode ser conferido na edição do Diário Oficial do Município do dia 30 de novembro.