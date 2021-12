Quando se fala em velórios e eventos fúnebres, a ideia que se cria é de tristeza e muitas lágrimas, mas para uma turma de motociclistas do Equador a história foi bem diferente.

É que eles perderam um colega da turma de ‘motoqueiros’ e, momentos antes do enterro, decidiram homenagear o corpo do falecido, tirando-o do caixão para dar a última ‘volta’ de moto.

Todo o momento foi gravado e, por se tratar de uma situação ímpar, viralizou nas redes sociais, revoltando internautas, que fizeram diversos comentários de repúdio.

Pelas imagens é possível ver que os jovens abrem o caixão, tiram o cadáver, o abraçam, beijam e, por fim, colocam-o na moto e saem, deixando apenas fumaças.

Procurados pela imprensa local, o grupo afirmou ter recebido consentimento da família do rapaz morto e justificou que a intenção era apenas se despedir do amigo da mesma forma em que o conheceram.

O motociclista tinha apenas 21 anos quando foi morto a tiros, a caminho de um outro velório.

Assista: