Dona de kitnet impressiona mostrando como transformou o cantinho sem gastar muito

Vídeo compartilhado nas redes sociais soma mais de 6 milhões de visualizações e surpreendeu muita gente

Pedro Ribeiro - 25 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@luiza_mayers)

Ter uma kitnet não precisa ser sinônimo de um lugar apertado demais e nada aconchegante.

A influencer Luiza Mayers (@luiza_mayers) foi a prova que, mesmo morando em um pequeno espaço, ele pode sim ser bastante acolhedor.

Recentemente, em um vídeo publicado no perfil da Luiza no Instagram, ela mostrou as reformas e mudanças que fez em sua kitnet para deixar o ambiente com a sua cara.

Luiza Mayers compartilha seu dia a dia nas redes sociais para os seus mais de 1 milhão de seguidores.

Nos últimos dias, a influencer resolveu mostrar as reformas que realizou em sua kitnet alugada e chocou muita gente com a incrível transformação que fez na parte de fora da casa.

No vídeo ela mostra que no local havia muito lixo e mato, deixado pelos antigos moradores.

Pensando em deixar tudo do seu jeitinho, Luiza resolveu reformar o cantinho.

Para começar, ela precisou remover todos os entulhos que estavam no jardim.

Depois, no lugar das ervas daninhas, montou uma pequena horta no terreno.

No vão que fica embaixo da kitnet, Luiza decidiu dedicar para os seus três cachorrinhos. Colocou um colchão para dar ainda mais comodidade aos animais.

Para desencardir todos os muros e o piso, ela usou uma máquina de água de pressão. Dessa forma, o espaço estava pronto para ser pintado.

Além disso, ela também refez o portão da kitnet e arrumou a calçada da casa, já que antes havia muita sujeira e, segundo ela, em dias de chuva se formava um verdadeiro lamaçal.

Confira o vídeo completo com os reparos:

