Crianças de Anápolis conquistam dois títulos em menos de 20 dias durante campeonatos de futebol

A Escola de Futebol Eurobarcelona, que fica localizada na Chácara Colorado, em Anápolis, recebeu duas premiações importantíssimas, em menos de 20 dias.

No último dia 15 de novembro, os atletas da categoria sub 09, da série bronze, receberam o título mundial de campeões, através do campeonato Go Cup, realizado em Aparecida de Goiânia.

Já neste sábado (04), continuando o legado da turma, os jogadores de futebol infantil conquistaram mais uma vitória e se consagraram como os vencedores do Campeonato Goiano, sediada no Estádio Serrinha, em Goiânia.

E o placar não poderia ser melhor: 4X0 para o Eurobarcelona.

Imagens das premiações foram divulgadas pelas redes sociais do time, que são administradas pelo técnico Noé Douglas.

“Uma equipe de sucesso. Obrigado a todos os pais e atletas pela confiança”, escreveu o treinador.