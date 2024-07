Bazar beneficente oferece peças a partir de R$ 2 neste sábado (13), em Anápolis

Evento visa ajudar no custeamento de cães vítimas de violência, maus-tratos e abandono

Samuel Leão - 12 de julho de 2024

Bazar beneficente será realizado no Colégio Delta. (Foto: @sosanimaisanapolis/Google)

A ONG SOS Animais Anápolis realiza, no sábado (13), um bazar beneficente para custear o tratamento de 10 cães que estão internados, vítimas de violência, maus-tratos e abandono. O evento acontecerá no Colégio Delta, no Jundiaí, entre as 09h até às 15h.

Durante a ação, serão oferecidas peças tanto masculinas quanto femininas, com preços a partir de R$ 2, em diversos estilos e tamanhos.

Ao Portal 6, a presidente da ONG, Seliane, revelou que os animais estão sendo cuidados pelo clínica veterinária Dogtor Vet, situado no bairro Maracanã.

Posteriormente, eles serão levados para as instalações da instituição da SOS, onde devem ficar até conseguirem novos lares.

“Estamos com 10 animais doentes ou feridos, como é o caso do Favelinha, que foi espancado por um homem, e da Joana D’arc, ela que foi resgatada após ser esfaqueada. Pagamos R$ 100 por dia para a internação de cada um deles, totalizando R$ 1 mil por dia”, revelou.

De acordo com ela, os valores arrecadados serão destinados para construções de baias que servirão como uma espécie de alojamento para os animais.

“Espero que as pessoas possam ir, para nos ajudar, especialmente comprando para poder contribuir, pois nós não temos outra renda além do bazar. Estamos com uma dívida bem alta na clínica, e aceitamos doações de ração e outros”, concluiu.