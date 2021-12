Empresário de Anápolis recebe homenagem por ser um dos que contribuiu para as atividades do maior avião já feito na história

Criada para homenagear aqueles que contribuíram para as atividades do KC-390 Millenium, o maior avião já feito na história, a Comenda II Ordem do Millenium foi entregue na última quarta-feira (1º).

Durante a cerimônia, os homenageados receberam a honraria ‘Zeus Honorário’. Entre eles, havia apenas um civil no meio dos integrantes das Forças Armadas, o empresário Maxwell Alves Elias, dono da Bio Instinto, que obteve o distintivo ‘Zeus honorário número 09’.

Ao Portal 6, ele destacou a importância do reconhecimento das Forças Armadas ao indicá-lo para receber o título.

“Me sinto muito honrado por ter sido reconhecido através da dedicação e amor ao povo brasileiro. Gostaria de dedicar esse título a uma pessoa que me fez ser quem eu sou hoje, minha mãe, Ana Maria Alves Elias, sem ela eu não seria um homem tão vitorioso, apesar de não estar mais entre nós tenho certeza que ela está feliz por mim”, afirmou.

Os agradecimentos se estenderam também aos militares. “Agradeço em especial ao Cel Av. Pestana, Tc Cel Av. Vinícius e Tc Cel Av. Barros por me apoiar e confiar em mim e no meu trabalho”, disse.

De acordo com Maxwell, a nomeação é consequência do trabalho que vem sendo desempenhado por ele não só na empresa, mas também como cidadão.

“Fiquei muito feliz e emocionado por estar recebendo ‘, ser o escolhido entre mais de 213 milhões de pessoas para ser o Zeus honorário 09 ao lado do Presidente da República e grandes autoridades do país me deixou muito orgulhoso e convicto de que meu trabalho como empresário e cidadão está no caminho certo”, exaltou.