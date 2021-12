Receita de Rabanada: fácil de fazer e você acha os ingredientes em casa

Dezembro chegou e junto com ele vem, além do pernil e do pavê, a famosa e tradicional rabanada. Bom, a deliciosa e prática sobremesa caiu no gosto dos brasileiros. Afinal, canela e leite condensado é tudo de bom! Foi pensando nisso, que hoje trouxemos uma deliciosa Receita de Rabanada, coloque as mãos na massa e venha com a gente!

Antes de tudo, sabiam que foram os portugueses os responsáveis por trazer a receita de rabanada para o nosso país? Todavia, existem outras versões desta delícia pelo mundo, como a french toast (Estados Unidos), o pain perdu (França) e o eggy bread (Inglaterra).

Receita de Rabanada:

Você vai precisar de:

1 baguete de pão francês ou 4 pães franceses

2 xícaras de leite

1 lata de leite condensado

3 ovos batidos

1 pitada de canela

Canela a gosto

Açúcar a gosto

Óleo de girassol para fritar

Modo de preparo:

Primeiro, corte a baguete em fatias médias. Em seguida, em um refratário, misture o leite de vaca com o leite condensado e mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadinhas. Enquanto isso, em outro refratário, bata os ovos e adicione a canela. Depois disso, passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos.

Agora, frite em óleo quente e escorra as rabanadas em papel-toalha. Em seguida, passe em um refratário com canela e açúcar a gosto. Por fim, sirva quente ou coloque na geladeira para servir gelada.

Dica: O óleo de girassol é excelente pois não deixa um gosto forte na rabanada. Além disso, para deixar sua rabanada menos calórica, faça-a no forno.

