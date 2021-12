Discussão na porta de disk cerveja em Anápolis terminou com morte por arma de fogo

Um homem, de idade não identificada, foi assassinado, durante a madrugada deste domingo (05), na porta de um disk cerveja, localizado no bairro Vivian Parque I Etapa, em Anápolis.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria chegado no estabelecimento dirigindo um carro, acompanhado de um amigo, quando quase colidiu com um veículo que já estava estacionado na calçada.

Ao descer, os dois teriam ficado conversando com mulheres em uma mesa, quando chegou um outro indivíduo no local, em um carro branco, acompanhado por um motorista.

Este rapaz teria comprado um engradado de cerveja e soltou um comentário “uma hora dessas e um cara desse dando trabalho”.

Foi o estopim para a discussão. Neste momento, a vítima foi em direção ao próprio carro, dando a entender que iria pegar alguma coisa.

O outro homem entrou no veículo com o motorista, mas complementou “um cara desse tem é que matar”, saindo do local. Minutos depois, o mesmo automóvel voltou e efetuou disparos com arma de fogo contra o homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local, encontrou o corpo sem vida.

A polícia investigará o caso como homicídio qualificado por motivo fútil. O autor do crime ainda não foi identificado.