Anápolis ganha petiscaria-bar com espaço totalmente instagramável

Com data de inauguração marcada para às 19h da próxima sexta-feira (10), O Clube – Bar e Petiscaria”, localizado no Bairro Jundiaí, em Anápolis, chega com uma proposta para atrair diversos públicos.

Uma das pegadas é a música ao vivo, sem limitação de gêneros – percorrendo pelo rock, samba, blues, MPB e sertanejo. A primeira atração do estabelecimento, localizado na Rua Ana Luiz, será a banda Maria Teimosa.

Chama atenção o espaço “pet friendly” na área externa do local. Serão quatro mesas destinadas para os donos que querem levar seus animaizinhos ao estabelecimento.

O ambiente interno do bar trará um corredor com luzes LED, sendo um atrativo para quem quiser tirar fotos e postar nas redes sociais.

O estabelecimento ainda conta com uma sala dedicada aos fãs de esportes, com transmissão de jogos de futebol e lutas ao vivo.

Exclusividade

Além das cervejas, indispensáveis em um bar, a casa também oferece drinks que prometem ser um diferencial.

Este serviço será realizado por especialista do ramo, cuja carta vai oferecer bebidas exclusivas.

O local ficará aberto todos os dias da semana, sendo às 17h de segunda a sexta-feira e às 14h aos sábados e domingos.