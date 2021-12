Licenciamento Digital: aprenda como emitir online o documento

Talvez você não saiba, mas o Licenciamento Digital está disponível para os proprietários de veículos desde janeiro deste ano! Logo, a iniciativa, regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), facilita para os motoristas pois agora o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) está sendo emitido exclusivamente na versão digital.

Antes de tudo, o novo documento é conhecido como CRLV-e e substitui aquele tradicional em papel moeda. Vamos entendê-lo!

O que é CRLV?

No geral, o CRLV é um documento obrigatório para os motoristas brasileiros e permite que o carro esteja apto a circular nas ruas e rodovias do país. Assim, esse documento informa a regularidade de pagamentos como o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o DPVAT.

Portanto, o CRLV expede-se anualmente. Porém, caso o motorista deixe de pagar o CRLV, será penalizado com multa que pode chegar à R$ 293,47.

Além disso, diante das medidas restritivas e para facilitar a emissão desse documento durante a pandemia, autorizou-se a versão digital que ficou conhecida como CRLV-e. Logo, esse documento possui as mesmas regras do CRLV na versão física, então somente emite-se quando o veículo não possui dívidas.

Ademais, a única mudança é a forma de acessar o licenciamento, que agora se dá através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Como emitir o Licenciamento Digital?

Bom, basicamente, para ter acesso ao CRLV-e o primeiro passo é baixar em seu celular o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT). Em seguida, feito isso, você deverá informar os dados solicitados pela plataforma, como CPF, login e senha. Assim, enviaram-se um link para seu e-mail a fim de efetivar a validação do cadastro. Depois de fazer esse procedimento, siga os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo novamente;

2. Clique em veículos;

3. Escolha a opção clique “adicionar um CRLV”;

4. Informe o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam);

5. digite o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo (CRV) antigamente chamado de DUT (Documento Único de Transferência);

6. Registre uma chave de acesso;

7. Clique no botão “CRLV” para consultar seu documento;

Por fim, após emitir o Licenciamento Digital 2021, basta apresentá-lo pelo celular quando solicitado. Para conferir a autenticidade do documento, utilize o QR Code.

Como imprimir CRLV?

Agora, para quem preferir ter em mãos o documento em formato físico, é necessário imprimir o Licenciamento Digital. Então, é preciso acessar o Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) pelo computador.

No geral, o procedimento parece com o anterior: clique na opção “veículos” e escolha qual documento você quer imprimir. Depois, clique em “CRLV Digital” para ser emitida a versão em PDF do documento. Assim, você pode imprimir o documento em papel A4 comum.