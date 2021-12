Anápolis abre cursos gratuitos com bolsa de R$ 250; veja como se inscrever

Estão abertas 360 vagas para cursos de capacitação profissional gratuita em Anápolis. O início das aulas está marcado para a próxima segunda-feira (13).

Serão ministrados os cursos de Informática Básica, Manutenção de Computadores, Serviços de Beleza, Rotinas Administrativas, Confeitaria e Massoterapia Estética.

Os cursos são oferecidos pelo Programa Goiás Social e os certificados serão emitidos pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

De acordo com o secretário municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, Alex Martins, o programa vem fortalecer o esforço do município na ampliação da capacitação profissional e consequentemente na retomada econômica.

“Nossa parceria com a Secretaria de Estado da Retomada tem trazido bons resultados para o desenvolvimento das nossas ações. A capacitação profissional é um dos pilares para alcançarmos o nosso objetivo”, disse.

As inscrições vão até a próxima sexta-feira (10) e podem ser realizadas no Espaço da Oportunidade (Av. Senador José Lourenço Dias, esquina com Av. Goiás s/n, Setor Central), e no Centro de Formação Profissional (Cenfor) do Residencial das Flores (Av. do Estado, s/n Vila Norte, Recanto do Sol). O telefone do Espaço da Oportunidade está disponível para mais informações: 62 3902-2626 e 3902-2034.

As aulas serão nos Centros de Formação Profissional (Cenfor) do Residencial das Flores, Tesouro, Mirian Rezende, além do Telecentro da Praça Bom Jesus, Feirão do Jundiaí, Espaço da Oportunidade, Panificadora Escola e no Colégio Tecnológico de Goiás em Anápolis.

Ao término do curso, os alunos que estiverem cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), receberão uma bolsa no valor de R$ 250.