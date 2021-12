O Bar do Sr. Pedro é um patrimônio cultural

Um bar simples e rústico no coração do Jundiaí. Parece propaganda de imobiliária mas é a descrição perfeita para um estabelecimento entre as estreitas ruas paralelas a avenida Jamel Cecílio.

Sr. Pedro é bonachão e bem humorado, acolhe os clientes formando uma família, alguns são frequentadores há décadas. Juízes, empresários e gente simples do povo. Todos ali entre cantigas de violeiros, caixinhas que tocam de tudo e algum seresteiro desavisado que arrisca puxar uma moda.

No banheiro o espelho foi ganho de cortesia e o sabão ainda é colocado naqueles suportes pendurados. A parede do bar é uma celebração a parte, fotos e mais fotos se confundem atravessando décadas de celebração e evocando a memória de muitos frequentadores que já partiram.

Num duelo entre o arcaico e o moderno, o bar do “Pedrão” alcança públicos de todas as idades, fazendo da fineza no trato e da simplicidade o ingrediente perfeito para um fim de tarde. Por toda essa construção afetiva e cultural o Sr. Pedro é um retrato de Anápolis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

