iFood aumenta valor da corrida para entregadores em Goiás

Plataforma não cobra taxas ou comissões sobre os ganhos dos entregadores

Samuel Leão - 17 de junho de 2025

Apresentação das novidades implementadas pela Ifood em Goiás. (Foto: Divulgação/Ifood)

O iFood apresentou um pacote de novos benefícios para os entregadores em Goiás durante evento realizado em Goiânia. A iniciativa, lançada em junho de 2025, visa melhorar as condições de trabalho e oferecer mais garantias aos trabalhadores da plataforma. A capital goiana foi a primeira cidade escolhida para receber as novidades.

Além do valor mínimo de R$ 7,50 por rota para motociclistas, os entregadores passaram a contar com ganhos que variam de acordo com a distância e complexidade das rotas. Nos fins de semana, o valor médio por rota chega a R$ 12.

A plataforma não cobra taxas ou comissões sobre os ganhos dos entregadores. O número de entregadores ativos em Goiás também cresceu, acompanhando a alta de 14% nos pedidos realizados no estado entre janeiro e maio de 2025.

Restaurantes também ganham com a nova fase

Além dos entregadores, o iFood anunciou ferramentas que favorecem os restaurantes e estabelecimentos parceiros. A plataforma oferece agora acesso a crédito facilitado pelo Ifood Pago, além de dados estratégicos de mercado e a “Maquinona”, ferramenta inteligente de gestão financeira que conecta as vendas presenciais e do delivery.

Os pequenos negócios têm sido os mais beneficiados, registrando um aumento de até 10% nos empregos formais após a adesão ao iFood. Goiás ocupa a sétima posição no ranking nacional de pedidos, com destaque para hambúrgueres, pizzas e açaí como os itens mais amados pelos consumidores locais.