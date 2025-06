Major Vitor Hugo atende a chamado de Bolsonaro e anuncia que vai disputar vaga de deputado em vez do Senado

Decisão deve colocar fim à longa disputa interna que há meses divide o PL de Goiás

Samuel Leão - 18 de junho de 2025

Major Vitor Hugo no debate Portal 6/UOL, em 2022. (Foto: Arquivo)

O vereador por Goiânia e ex-deputado federal Vitor Hugo (PL) anunciou, nesta terça-feira (17), que não será mais candidato ao Senado Federal nas eleições de 2026.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o parlamentar afirmou ter atendido “a um chamado direto do presidente Jair Bolsonaro” e confirmou que, a partir de agora, será pré-candidato a deputado federal.

“Como sempre fiz em toda a minha trajetória, vou cumprir essa missão com humildade, serenidade e responsabilidade”, declarou Vitor Hugo.

Em seguida, o vereador reforçou a importância da união da direita no estado:

“Que Deus abençoe todos os pré-candidatos do PL e da nossa direita. Que possamos caminhar unidos em defesa do nosso Brasil e do nosso Estado de Goiás. A luta continua. Com fé, coragem e lealdade”, escreveu.

Saída de Vitor Hugo afunila disputa no PL

A decisão deve colocar fim à longa disputa interna que há meses divide o PL de Goiás, especialmente em torno da definição de quem representará a sigla na corrida ao Senado.

O principal embate envolvia Vitor Hugo e o deputado federal Gustavo Gayer, que também almeja a vaga e, desde o ano passado, vinha trocando críticas públicas com o colega de partido.

Gayer chegou a acusar Vitor Hugo de tentar aproximar o PL de adversários políticos, em referência às articulações com o vice-governador Daniel Vilela (MDB) — nome cotado para disputar o Governo de Goiás com apoio do atual governador Ronaldo Caiado (UB).

Prioridade do PL é eleger senadores

Além de Gayer, outro nome que pode entrar na disputa é o de Fred Rodrigues, segundo colocado na eleição pela Prefeitura de Goiânia em 2024. Ele é visto como uma opção caso o partido deseje uma chapa pura. Vale lembrar que em 2026 haverá duas vagas ao Senado em disputa.

A tendência agora é que Gayer se consolide como o nome de Bolsonaro em Goiás para o Senado, com o respaldo da direção nacional do partido.

Tanto Bolsonaro quanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, têm como principal prioridade para 2026 eleger o maior número possível de senadores bolsonaristas.

Outros nomes de olho no Senado

A disputa por uma das duas vagas ao Senado por Goiás em 2026 deve atrair nomes de diferentes campos políticos.

Entre os cotados estão a primeira-dama Gracinha Caiado (UB), considerada favorita nos bastidores, e o deputado federal Zacharias Calil, do mesmo partido.

Também avaliam entrar na disputa os atuais senadores Vanderlan Cardoso (PSD) e Jorge Kajuru (PSB), que tentam viabilizar suas reeleições.

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha recém-filiado ao PSD, e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) completam a lista de possíveis concorrentes à Câmara Alta.

Em Anápolis, Thaís Souza e Fred Caixeta deixam oposição e aderem à base de Márcio Corrêa

Após quase seis meses atuando como oposição na Câmara Municipal de Anápolis, os vereadores Thaís Souza (Republicanos) e Fred Caixeta (PRTB) oficializaram a adesão à base de sustentação do prefeito Márcio Corrêa (PL).

Ambos faziam parte do grupo oposicionista formado também por Alex Martins (PP), Domingos Paula (PDT), Luzimar Silva (PP) e Rimet Jules (PT). Com a movimentação, o bloco perde dois integrantes e passa a contar com apenas quatro parlamentares.

Nos bastidores, há informações de que ao menos dois dos vereadores remanescentes também demonstraram interesse em migrar para a base governista, tendo iniciado conversas com aliados de Márcio. No entanto, as articulações não avançaram até o momento.

Nota 10

Para a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) da Prefeitura de Goiânia, que iniciou nesta terça-feira (17) a reestruturação asfáltica da Avenida Vera Cruz, no Jardim Guanabara.

A obra prevê reconstrução da base em trechos comprometidos e nova camada de asfalto com 8 cm de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Com investimento de R$ 8,2 milhões, a previsão de entrega é de 60 dias. A via é estratégica, conectando a BR-153 com a Região Norte da capital, a Avenida Perimetral Norte e os acessos às GOs 080 e 070.

Nota Zero

Para a Quebec Ambiental, responsável pela coleta de lixo em Anápolis. Moradores do Portal do Cerrado denunciam que, desde o dia 10 de junho, os caminhões deixaram de passar nos dias habituais — terça, quinta e sábado — sem qualquer aviso prévio.

O lixo está se acumulando nas calçadas, gerando mau cheiro, atraindo insetos e colocando em risco a saúde pública. Segundo os relatos, bairros vizinhos também enfrentam o mesmo problema. Cadê a Agência Reguladora Municipal (ARM) para fiscalizar o serviço?