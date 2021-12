Geração de empregos será o principal desafio para 2022, afirma Caiado

O governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou nesta quarta-feira (08) que o desafio de Goiás para o próximo ano será ampliar a oferta de empregos, promover a qualificação de mão de obra, com a profissionalização no Ensino Médio. Ele também destacou o projeto que visa transformar o Hospital do Servidor em Hospital Estadual da Criança e do Adolescente.

“Em 2022, vamos enfrentar o desafio de ampliar vagas de empregos e transformar Goiás. Nosso desafio é gerar renda e emprego e promover melhoria na qualidade de vida das pessoas ”, destacou em entrevista ao programa Jornal da Manhã – Jovem Pan Edição Goiás, com os apresentadores Marcus Vinicius, Lutti Fernandes e Talíta Carvalho.

Ao falar do Programa Bolsa Estudo, que destina mensalmente R$ 100 a todos os alunos do Ensino Médio da rede pública estadual de ensino, para incentivar a aprendizagem e a permanência dos estudantes em sala de aula, Caiado reafirmou o compromisso de implantar a profissionalização no Ensino Médio. “Provei a importância, como senador, e agora vamos instalar, por meio de parcerias, para aqueles que querem fazer mais um curso profissionalizante, em qualquer que seja a área”, disse.

O governador citou áreas como técnico em raios-X, em que é grande o déficit de mão de obra, dentre outras. “Nessas áreas, onde a tecnologia avança muito, nós não temos essa mão de obra preparada para isso. E nada melhor do que esses jovens [assistidos pelo Bolsa Estudo] que têm facilidade com tecnologia e em manipular aparelhos”, pontuou.

Segundo o governador, o estilo no qual governa é o em que todos estejam cada vez mais nos debates, para que o povo goiano seja o beneficiário final.

Hospital da Criança

O governador falou também sobre o projeto que está na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) para a compra do Hospital do Servidor pelo governo estadual para o transformar no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente.

“Nenhum outro Estado tem essa estrutura como a nossa, do Hospital da Criança. Isso dá dignidade às crianças. Esse hospital terá função específica de atender crianças que, hoje, não têm onde operar, para onde ir. Teremos um hospital digno”, ressaltou.

A medida não prejudicará os usuários do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo) e nem diminuirá os atendimentos. “Pelo contrário, todos eles são atendidos na rede privada. Vocês sabem do respeito que sempre tive pelo servidor. Só se governa com os servidores”, reiterou.