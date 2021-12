Goiânia abre Casa do Papai Noel com visitação gratuita até o dia 23 de dezembro

Um dos símbolos do Natal, a Casa do Papai Noel está aberta em Goiânia. Localizada na Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, o local está com visitação gratuita até o dia 23 de dezembro.

Montada na casa conceito do Condomínio Plateau d’Or, a visitação é gratuita e pode ser realizada diariamente, das 09h às 20h.

Além de conhecer o bom velhinho, as crianças podem aprender a confeccionar quitutes natalinos por meio de oficinas que serão realizadas gratuitamente.

Entre as atividades que transcorrem em datas previamente estabelecidas, estão cursos de confecção de cookies, meias natalinas, mini-panetones e cupcakes natalinos.

Os interessados em participar das oficinas devem fazer a reserva da atividade desejada por meio do endereço eletrônico: [email protected].