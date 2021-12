7ª Edição de Corrida Kids em Anápolis conta com participação de importante marca de suplementos

Dia 12 de Dezembro a criançada de Anápolis tem um encontro para lá de saudável e divertido na 7ª Edição da Corrida Kids. E nesta edição, em especial, a corrida contará com um estande exclusivo da Global Suplementos, que irá divulgar o lançamento de sua linha de Suplementação infantil.

Segundo a Global, a nova linha de suplementos infantis é focada no desenvolvimento de crianças através de gomas de vitaminas que, além de serem de fácil ingestão, possuem diferentes sabores e ainda atendem a necessidade diária de ingestão dos pequenos.

A Global Suplementos estará presente na corrida com um estande especial, com brincadeiras e até nutricionista para dar dicas e conversar com os pais sobre a saúde nutricional da criança e a importância da suplementação desde cedo, além de contar ainda com brindes e degustação de produtos saudáveis através da loja parceira da marca e velha conhecida dos anapolinos que não abrem mão de uma vida saudável, a Simples.Natural.

A Corrida

A 7ª Corrida Kids ocorrerá dia 12 de Dezembro de 2021 no Parque Ipiranga, tendo início às 09:00h e terá modalidades diferentes para crianças de 0 a 14 anos. A inscrição pode ser feita através do site www.gadiasrunning.com.

Em Tempo

A Global Suplementos é uma marca voltada para quem busca qualidade vida através de uma suplementação de saúde e bem estar, com um mix completo de vitaminas minerais e muito mais.

A Global está há mais de 5 anos no mercado e vem se destacando cada dia mais por desenvolver produtos pensados para quem quer cuidar da sua saúde através do melhor da suplementação e, agora chega com uma novidade para os pequenos: A LINHA DE GOMAS INFANTIS GLOBAL SUPLEMENTOS!

Nesta linha, os pais podem encontrar Vitaminas C, D, B12 e mais, além de ser uma linha licenciada HELLO KITTY, que garantirá a diversão das crianças a partir do momento que conhecerem o produto.

Mais informações você pode encontrar no Instagram da @globalsuplementos ou até da @simples.natural_.