As fotos que mostram como ficará a nova mansão de Virgínia e Zé Felipe em Goiânia

Um dos casais mais queridos da internet brasileira, a digital influencer Virgínia e o cantor Zé Felipe em breve estarão de mudança.

De acordo com o colunista Léo Dias, do Metrópoles, a nova residência terá piscina de borda infinita, quarto de casal gigante com um closet exclusivo para cada e spa.

Além do quarto, o ambiente inferior da casa contará com a entrada, cozinha e salas de estar e jantar. Os banheiros da casa serão divididos, mas haverá conexão com o espaço onde ficará a hidromassagem.

Zé Felipe terá um estúdio exclusivo para cuidar da carreira musical. A família também poderá desfrutar do cinema e varanda gourmet.

No total, o terreno possui 07 mil metros quadrados e a obra deve durar cerca de um ano para ser concluída.

Confira algumas imagens da nova mansão do casal