Goiano é velado no lugar que mais gostava enquanto estava vivo: um bar

Segundo a família, Edimilson era uma pessoa alegre e morreu aos 52 anos, após sofrer um infarto

Isabella Valverde - 14 de julho de 2024

Velório inusitado foi realizado em um bar de Montes Claros de Goiás. (Foto: Reprodução)

Com muita música e em um lugar um tanto inusitado: um bar. Foi assim que aconteceu o velório de Edilson Roberto da Silva, mais conhecido como Beiçola, que chamou a atenção dos moradores de Montes Claros de Goiás.

Segundo a família, o homem era uma pessoa alegre e morreu aos 52 anos, após sofrer um infarto. Porém, já há algum tempo ele vinha falando sobre como gostaria de ser velado.

“O Beiçada vinha falando que, quando ele morresse, queria ser velado com música, com pagode, com alegria, queria até churrasco, só que churrasco não fizemos, porque a gente ficou com medo das pessoas acharem ruim”, revelou uma familiar em entrevista ao G1.

O velório animado aconteceu neste sábado (13), no local que ele mais amava, como uma forma de homenagem.

Além disso, Edgar Guerra, primo de Edilson, também revelou ao G1 que a família não tinha muitas condições financeiras, sendo este outro motivo para a escolha do bar.

O caixão acabou sendo presente de um amigo e o goiano foi velado no interior do estabelecimento, enquanto familiares se sentaram na parte externa.

“Galera, nós estamos aqui velando o nosso amigo Beiçola. Nós estamos fazendo o que ele gostava. Passando música aqui. Nós estamos fazendo o que nosso amigo gostava. Sei que muitos podem achar estranho, mas ele gostava. Descanse em paz”, afirmou um conhecido em um vídeo gravado no velório.