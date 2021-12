Como escolher bons tomates no mercado e na feira? Veja dicas para não ser enganado

O tomate está tão inserido na vida dos brasileiros que ele é item fundamental no nosso prato de cada dia, ao lado do arroz e do feijão. Aliás, se formos no mercado ou na feira esses frutos são fáceis de encontrar o ano inteiro! Bom, mas você sabe como escolher bons tomates e o ideal para cada receita? Hoje vamos te ajudar!

Antes de tudo, saiba que o tomateiro prefere climas mais amenos e com pouca chuva. Por isso, em épocas muito chuvosas o preço pode variar bastante. Inclusive, o Brasil produz ao menos nove tipos diferentes de tomates comestíveis e a época de maior safra acontece de janeiro a maio.

Além disso, os tomates são divididos em grupos e cada produtor dá um nome ao fruto por ele produzido. Logo, um mesmo tipo de tomate pode ter nomes diferentes de acordo com a região do país. Hoje vamos te apresentar alguns, vem conosco.

Qual tomate comprar?

1. Grupo Santa Clara (também conhecido como Débora ou Buriti)

Basicamente, este é produzido em várias regiões do país, são mais arredondados e bem vermelhos, ideal para molhos e saladas.

2. Grupo Caqui (também conhecido como Gaúcho ou Cedro)

Enquanto isso, este possui um tamanho maior, com maior consistência e mais ácido. Logo, é ideal para salada e sanduíches.

3. Grupo Salada (também conhecidos como Longa Vida, Carmem, Jacarandá ou Baron)

Em seguida, esse grupo tem maior durabilidade, podendo ficar até 20 dias na prateleira. Mas também, é ideal para saladas.

4. Grupo Italiano (Também conhecidos como Angico e Pizza Doro)

Estes são aqueles mais alongados, de cor vermelho intenso e mais adocicado. Ademais, são ótimos para molhos.

5. Mini tomate (Também conhecido como Cereja, Uva, Tigre, Wanda, Dolcetto, Sorveto ou Sweet Grape)

Por fim, este grupo (como o nome diz) é bem pequeno, tem maior concentração de açúcar do que os outros tipos. Além disso, é ideal para aperitivos e saladas.

Como escolher bons tomates?

Em suma, o aconselhável é escolher sempre os tomates mais vermelhos pois estão mais maduros e têm mais nutrientes. Para mais, observe se o fruto não tem partes moles nem manchas escuras na casca.

Além disso, em casa, lave bem e seque com um pano ou papel antes de guardar. Vale lembrar que, tomate não gosta de calor, então procure armazená-lo em uma temperatura de até 10 graus e consumir em poucos dias.

