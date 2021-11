6 alimentos ricos em colágeno que quem quer manter a pele boa precisa consumir

Hoje em dia todo mundo está à procura da fórmula perfeita do rejuvenescimento. Mas, se falarmos para você, o truque perfeito pode estar mais próximo do que você imagina. Veja agora 6 alimentos ricos em colágeno (que você tem em casa) que quem quer manter a pele boa precisa consumir. Vem com a gente!

Primeiramente, o colágeno é responsável por entregar estrutura, hidratação e elasticidade à pele. Assim, com o passar dos anos, nosso corpo produz em menos quantidades, razão pela qual muitos recorrem aos suplementos. Mas, estes podem ser muito caros e nem sempre são a melhor opção.

6 alimentos ricos em colágeno

1. Caldo de osso

Essa opção é um clássico! Basicamente, reduzir os ossos na água pode ajudar a extrair o colágeno. Mas a qualidade desse líquido vai depender dos ingredientes usados.

2. Frango

A título de curiosidade, muitos dos suplementos de colágeno são derivados dessa proteína, pois ela contém grandes quantidades de colágeno. Por isso, o frango não podia faltar em nossa lista. Além disso, dê preferência as partes como o pé, pescoço, entre outros.

3. Clara de ovo

Os ovos possuem inúmeros benefícios, inclusive para manter a pele bonita. Assim, neste caso as claras contribuem para a produção de colágeno, pois contêm prolina, um aminoácido que auxilia na síntese protéica.

4. Bagas

Essa frutinha pouco comum possui vários benefícios para a nossa saúde. Em resumo, ela é rica em vitamina C, que, consequentemente, é um antioxidante que elimina os radicais livres que afetam a produção natural de colágeno da pele.

5. Frutas cítricas

Pegando o gancho, a vitamina C é um dos principais agentes na produção de colágeno. No geral, essa vitamina funciona como um propulsor. Portanto, consumir alimentos com alto teor dessa vitamina inevitavelmente terá um benefício final na pele.

6. Alho

Fechando nossa lista, trouxemos um dos temperos mais saborosos que pode ajudar a melhorar a elasticidade da pele. Pois, é rico em enxofre, mineral que ajuda a prevenir a queda nos percentuais de colágeno.