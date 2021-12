Novo preço da passagem de ônibus em Anápolis poderá ser definido nos próximos dias

A expectativa é de que a decisão final acerca do preço da passagem de ônibus em Anápolis seja definida na próxima semana.

Ao menos, é o que espera Robson Torres, presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM), e do Conselho de Gestão e Regulação (CGR) – órgãos responsáveis por representar os interesses do município na negociação entre a Urban e a Prefeitura.

Em entrevista ao Portal 6, ele explicou que, já na próxima segunda-feira (13), uma reunião deverá ocorrer junto à uma comissão de vereadores da Câmara Municipal para compartilhar o cenário atual da discussão da tarifa.

Segundo Robson, o maior objetivo das mobilizações é evitar qualquer tipo de aumento no valor que, hoje, se encontra na casa dos R$ 4,25 para pagamento em dinheiro e R$ 4 para quem fizer uso do cartão.

“É esperado o apoio e participação de todos para evitar qualquer aumento de preço, até porque os usuários do transporte público geralmente são pessoas simples e trabalhadoras, com um orçamento limitado”, explicou.

Obstáculos

Atualmente, os maiores contratempos nessa missão de manter a cifra da passagem são os custos elevados que a Urban teve de enfrentar nos últimos tempos, especialmente por conta da pandemia da Covid-19.

“Vale lembrar que trata-se de um sistema que faz uso de 160 veículos diários, com vários motoristas que cumprem cargas horárias específicas e um pessoal de apoio na limpeza, manutenção da frota, controle do tráfego e administração”, lembrou o presidente da ARM.

“Isso tudo fora os demais gastos com pneus, lubrificantes, óleo e o combustível que, apenas em 2021, teve alta de mais de 65%”, complementou.

Diante desta realidade, é impossível manter o valor da tarifa como está. Sendo assim, algumas outras medidas estão sendo estudadas e viabilizadas no município.

Soluções

A principal delas é, com certeza, a isenção do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o óleo diesel, por parte da concessionária do transporte coletivo.

A medida foi articulada pelo deputado estadual Amilton Filho (SD) junto à Secretaria da Economia e, então, passou pelas mãos do governador Ronaldo Caiado (DEM) para receber a assinatura oficial.

Porém, esta não foi a única solução pensada. Segundo Robson, está sendo avaliada a possibilidade de redução das linhas deficitárias e o aumento do intervalo de passagem dos ônibus em cada percurso, como formas de se diminuir o custo da Urban e, por consequência, o valor da tarifa.

No pedido inicial de reajuste da empresa, o preço repassado foi de R$ 7,63, que representa um percentual 79% maior que o atual. Vale ressaltar, porém, que o valor é definido de acordo com a planilha de custos da empresa e não por uma estimativa própria.