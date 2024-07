Cinco anos após cruel assassinato de empresário de Anápolis, filha relembra: “tinha um coração enorme, uma covardia”

Edvalto Antônio foi vítima de uma emboscada orquestrada por "parceiros" de negócios durante viagem ao Maranhão

Thiago Alonso - 17 de julho de 2024

Edvalto Antônio Rodrigues tinha 51 anos quando foi assassinado. (Foto: Acervo Pessoal)

Cinco anos se passaram desde o trágico assassinato de Edvalto Antônio Rodrigues, empresário atuante em Anápolis e conhecido por ser um dos maiores nomes do ramo agrícola em Goiás. Ele morreu em 16 de julho de 2019, vítima de uma emboscada orquestrada por um “parceiro” de negócios, durante uma viagem ao Maranhão.

Olhando para o passado e relembrando os feitos junto à sociedade anapolina, durante uma entrevista emocionante, o Portal 6 conversou com uma das filhas do homem, que ressaltou a importância do pai para a população local.

“Meu pai era uma pessoa dedicada a ajudar o próximo, tinha um coração enorme, adorava outras pessoas, tinha muita empatia. Trabalhava sempre envolvido em trabalhos sociais, da igreja, que era o que o fazia feliz”, contou.

“Ele começou a fazer os atendimentos no Maranhão há apenas seis meses. Até então, não trabalhava naquele estado, o campo de trabalho era outro, mas por uma indicação, começou a trabalhar ali”, relembrou a filha.

Na época do crime, os três autores, Alex Cardoso Santos, a ex-esposa dele, Andressa Carvalho Dias, e Hidelbrando Alves Lima Torres, conhecido como ‘Felipe’, foram presos menos de um mês depois do ocorrido.

Já no ano seguinte, os réus foram condenados a 38 anos de prisão por extorsão mediante sequestro, resultando em morte.

“Eram pessoas que, até então, não tinham passagem pela polícia nem nada, não levantavam qualquer suspeita, e por esse motivo, meu pai nunca desconfiou de nada”, disse.

O grupo armou um plano para tentar obter clientes do empresário. Dentre estes, seriam gerados pagamentos no valor de R$ 600 mil, devido a produtos comercializados na região.

No entanto, para conseguir angariar essa parte do lucro, os criminosos armaram um plano que resultou em uma morte brutal. Edvalto, que na época possuia 51 anos, foi encontrado por moradores de Buriticupu, município a 395 km de São Luís do Maranhão, após dias de desaparecimento.

A triste notícia

A família só pôde identificá-lo por partes do corpo, visto que havia sido carbonizado. Também foi realizado um teste que confirmou o DNA por meio da arca dentária.

“Todo mundo ficou muito desesperado porque ele era muito querido”, relembrou.

Apesar da fatídica despedida, hoje, a filha e toda a família relembram do empresário com carinho e gratidão por toda a história.

“O legado que meu pai deixa é de muito trabalho e perseverança, ele sempre falava que passou muitas dificuldades na vida, mas nunca desistiu, sempre lutou”, concluiu.

Edvalto deixou três filhos e a esposa, com quem era casado há 28 anos.