Sicoob UniCentro Norte Goiano: 25 anos de cooperativismo

O Sicoob UniCentro Norte Goiano comemora, no dia 10 de dezembro, 25 anos de atividade da cooperativa. Constituída em 1996, a instituição financeira possui portfólio completo de produtos e serviços financeiros, somando bons resultados ao longo de sua trajetória.

A cooperativa é sediada em Anápolis (GO) e possui mais de 26 mil cooperados. Com crescimento sólido e expressivo, o Sicoob UniCentro Norte Goiano administra um valor próximo a R$ 1,5 bilhão, possuindo patrimônio líquido da ordem dos R$ 216 milhões. Além disso, recentemente, atingiu um feito importante ao alcançar a marca de R$ 1 bilhão em crédito.

História

Em 1996, em uma pequena sala dentro da Unimed Anápolis, um grupo de médicos se uniu para montar uma cooperativa de crédito e, assim, a história do Sicoob UniCentro Norte Goiano, se iniciou. No entanto, foi em 1998, que a cooperativa inaugurou sua primeira agência, dentro das dependências da Unimed.

A partir disso, a cooperativa cresceu e se expandiu. Atualmente, o Sicoob UniCentro Norte Goiano conta com 29 pontos de atendimento, entre agências e escritório de negócios.

O Sicoob UniCentro Norte Goiano está presente em vários municípios goianos e do Distrito Federal, como Anápolis, Ceres, Goianésia, Uruaçu, Campinorte, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Nerópolis, Santa Rosa de Goiás, Niquelândia, Terezópolis, Itapaci, Mozarlândia, Águas Lindas de Goiás, Cristalina, Novo Gama, Nova Crixás, Planaltina, Pires do Rio, Orizona, Água Fria, Rialma, Santo Antônio do Descoberto, Silvânia e Brasília.