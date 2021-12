6 lanches saudáveis que são deliciosos e fáceis de fazer

Sabemos que muitos lanches industrializados prometem ser saudáveis, mas não passam de promessas. Por isso, agora iremos trazer para você 6 lanches saudáveis e fáceis de fazer, para você não ter mais desculpa para comprar empacotados.

6 lanches saudáveis e fáceis de fazer:

1. Pão torrado com Abacate

Começamos nossa seleção com essa receita super simples. Além disso, o abacate é uma fruta que combina bem tanto com receitas doces quanto com versões salgadas e oferece diversas vitaminas e nutrientes

Assim, para preparar essa receita, você precisará de ingredientes como abacate, suco de limão, sal, gergelim, semente de coentro, tomilho, azeite de oliva e pão. Com isso, o pão será utilizado para fazer torradas deliciosas, e os demais ingredientes vão compor o creme de abacate que acompanhará as torradas.

2. Sanduíche de atum

Em seguida, essa é uma ótima opção para você levar para escola, trabalho ou momentos especiais como piqueniques. Para isso, basta armazenar corretamente, pois a receita leva ingredientes perecíveis.

Em resumo, o atum tem diversos nutrientes e elementos bons para a saúde, como o ômega 3. Por fim, você precisará de ingredientes como atum em lata, cebola ralada, tomate sem sementes picado, requeijão light, orégano, sal, pimenta, salsa picada, alface e pão de forma integral.

Com o recheio pronto, basta montar o seu lanche e se deliciar com essa opção suculenta e saudável. Vale a pena testar!

3. Panqueca de aveia e banana

A seguir temos essa opção para quem ama um café da manhã bem reforçado. Assim, para preparar essa receita, você precisará de ingredientes como bananas, ovos, aveia em flocos, extrato de baunilha, canela e chocolate em pó ou manteiga de amendoim.

Dessa forma, você amassa a banana e mistura com todos os ingredientes, preparando a panqueca, como de costume. Além disso, o chocolate em pó ou a manteiga de amendoim são opcionais, darão um toque de sabor à receita, e você pode optar pelas versões fit. Vale a pena testar!

4. Cupcake de chocolate saudável

Se você ama receita doces, essa é destinada a você. Além disso, ela serve para servir, se deliciar ou até mesmo para vender. Para preparar essa delícia, você precisará de ingredientes como ovos, açúcar orgânico, mascavo ou xilitol, farinha de aveia, cacau, água, óleo de coco e fermento.

Para a calda, você precisará de algum chocolate 60% cacau. Vale muito a pena testar essa receita que é maravilhosa em sabor, textura e benefícios!

5. Sanduíche natural

Esse é um clássico! Além disso, as variações desse lanche são muitas, permitindo que você altere e adicione ingredientes conforme o seu gosto e objetivo.

Para preparar a versão indicada na receita, você precisará de ingredientes como pão de forma, peito de frango, alface, cenoura, maionese light, azeitonas e salsinha.

Você ainda pode substituir o pão normal por um pão integral, ou utilizar outro tipo, como o pão sírio. Assim, você prepara o recheio e monta seu sanduíche. Ademais, essa opção é ótima para servir para visitas, levar em piqueniques ou para intervalos em trabalho e escola, e também para comercializar.

6. Cookies saudáveis

Por fim, fechamos nossa lista com outra receita para quem ama sobremesas e doces. Além disso, é uma alternativa também para quem quer modificar o cardápio e os hábitos alimentares das crianças.

Dessa maneira, para preparar esses cookies, você precisará de ingredientes como açúcar demerara, farinha integral, ovos, chocolate meio amargo ralado, manteiga ghee, bicarbonato de sódio e fermento.

Com os ingredientes misturas, em cerca de 30 minutos de forno, os seus cookies estão prontos e deliciosos.