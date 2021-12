Associação Educativa Evangélica e Prefeitura inauguram 8º Núcleo do Projeto Criar e Tocar

O Jardim Promissão e região agora são beneficiados com a 8ª unidade do Projeto Criar e Tocar, uma iniciativa da Associação Educativa Evangélica e da Prefeitura de Anápolis, que tem como objetivo oferecer a crianças e adolescentes de Anápolis o ensino gratuito de música. A cerimônia de inauguração foi realizada na quinta-feira (9).

O projeto atende alunos de 9 a 17 anos, que, além de aprenderem os instrumentos musicais, podem participar de uma orquestra do Projeto Criar e Tocar. A iniciativa conta ainda com unidades em Goianésia e Ceres, totalizando 600 beneficiados.

Coordenadora do projeto, a professora Marisa Espíndola destacou a importância da iniciativa para as regiões em que o Criar e Tocar está localizado e falou sobre o impacto nas vidas das famílias, crianças e adolescentes participantes.

“Quero destacar aqui o papel desempenhado pelo Dr. Ernei de Oliveira Pina, que pensou e idealizou o Projeto Criar e Tocar. E graças ao sonho de um único homem, hoje podemos atender centenas de crianças e adolescentes”, destacou.

Ernei de Oliveira Pina, 1º vice-presidente da Associação Educativa Evangélica, retribuiu a gentileza da professora Marisa Espíndola e demonstrou sua gratidão: “professora Marisa, você é a verdadeira idealizadora do Projeto Criar e Tocar. Só temos a agradecer a você pelo empenho em levar essa iniciativa adiante. Já são 16 anos de uma ação que toca nossos corações pela sua beleza e importância para a comunidade”. Ernei esteve acompanhado de sua esposa, Aila Pina.

Presente na iniciativa, a Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Ferreira Lins, destacou a importante parceria entre a Prefeitura e a AEE no projeto Criar e Tocar e evidenciou a diferença que a iniciativa fará nas vidas de jovens e adolescentes da região do Jardim Promissão.

Estiveram presentes ainda na inauguração do projeto Criar e Tocar do Jardim Promissão o reitor da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes; pastor Bertiê Magalhães, presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira em Anápolis; João Pedro dos Santos, diretor executivo da FUNEV; Geraldo Henrique Ferreira Espíndola, 2º Tesoureiro da AEE. O evento contou ainda com as ilustres presenças de maestros, coordenadores e coordenadoras, professores e pais de alunos do projeto; e a comunidade que prestigiou a solenidade.

Núcleo do Projeto Criar e Tocar do Jardim Promissão

Endereço: Rua Paraíba, Quadra 16, Lote 04 – Jardim Promissão – Anápolis

Informações: 62 3310-6681 – atendimento no período vespertino