Homem cai em avenida e morre na hora após ser atingido por Jeep

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) está apurando um acidente de trânsito, ocorrido no final da noite desta sexta-feira (10), que causou a morte de um homem no Setor Rodoviário, em Goiânia.

Um motorista de 52 anos dirigia pela Avenida Castelo Branco, quando se deparou com um indivíduo caído na via pública. Sem conseguir parar o carro ou desviar, o veículo acabou passando por cima da vítima.

Segundo relatos de testemunhas à DICT, a pessoa caída na rua estava no canteiro central da avenida e teria caído subitamente na frente do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda não se sabe a identidade do vitimado, pois ele não trazia nenhum documento.

Os investigadores afirmam que, em primeiro momento, não houve indícios de outro ferimento, como perfuração por tiro ou facada, que pudesse ter ocasionado a queda da vítima.

O condutor do carro permaneceu no local e fez o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool.