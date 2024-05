Supermercado de Anápolis é arrombado e produtos furtados chamam a atenção

Samuel Leão - 10 de maio de 2024

Furto de chinelas é registrado no bairro Lapa, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Na madrugada desta sexta-feira (10), um supermercado, situado no Bairro Lapa, em Anápolis, foi arrombado e furtado. No entanto, a escolha de produtos do ladrão chamou a atenção da proprietária.

Tudo começou por volta das 04h, quando uma vizinha escutou o barulho da porta sendo arrombada, na Praça General Osório. Ela acionou a Polícia Militar (PM) e a dona, que compareceram ao local.

Ao verificar a situação, notaram que o suspeito já havia fugido e decidiram conferir quais produtos teria sido levados. O caixa estava intacto – assim como o armário de bebidas e quase todos os outros itens.

No entanto, ao verificar a prateleira de calçados, percebeu-se que teriam sido furtados 15 pares de sandálias havaianas.

Ainda havia, na porta arrombada, um chinelo sem par e algumas alças, usadas para pendurar os pares na prateleira. Apesar da especialização inusitada do criminoso, nada mais foi descoberto pela equipe policial.

O caso foi registrado como furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).