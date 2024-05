Aeroporto de Goiânia terá voo direto para principal destino turístico do país; veja valores

No momento, não há nenhuma empresa que realize essa viagem entre as capitais sem escalas

Davi Galvão - 08 de maio de 2024

Imagem mostra parte interna do Aeroporto Internacional de Goiânia (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Já em julho deste ano, Goiânia passará a contar com novos voos aéreos diretos com destino ao Rio de Janeiro (RJ), via Aeroporto do Galeão, todos operados pela Gol.

Os interessados já podem adquirir as passagens. O Portal 6 fez uma simulação no próprio site da companhia, com ida no dia 11 de julho e voltando no dia 26 do mesmo mês. O valor, sem taxas, é de R$ 466.

Valores semelhantes foram encontrados também para o mês de agosto. Vale ressaltar que os preços foram levantados na tarde desta terça-feira (07).

Anteriormente, o passageiro de Goiânia que tivesse interesse em voar diretamente para a capital fluminense tinha como base mais próxima apenas o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek.

Nesse caso, a operação é feita tanto pela Latam quanto pela Gol.