Hoje você vai poder chamar sua mãe para assistir um dos filmes que selecionamos, a seguir. Basicamente, trouxemos uma seleção que envolve produções emocionantes, que vão tocar o seu coração e o da sua mãe. Confira agora, 6 filmes na Netflix para assistir junto com a sua mãe!

6 filmes na Netflix para assistir junto com a sua mãe

1. Bird Box

Antes de tudo, começamos com esse suspense de arrepiar. Em resumo, o filme se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que Malorie e seus filhos precisam chegar em um refúgio para escapar de criaturas que, ao serem vistas, fazem com que as pessoas se suicidem.

2. Lion: Uma Jornada para Casa

A seguir, temos este emocionante filme que traz o pequeno indiano Saroo, que se perdeu do irmão numa estação de trem na cidade de Calcutá, na índia. Assim, ele enfrenta grandes desafios para sobreviver sozinho, até ser adotado por uma família australiana.

3. Os Outros

Bom, este maravilhoso suspense se passa durante a Segunda Guerra. Assim, temos Grace que aguarda com os filhos o retorno do marido dos campos de batalha. O que, consequentemente, isolados em uma mansão numa ilha deserta, passam a observar estranhos acontecimentos ao seu redor.

4. Grandes Olhos

Sem muitos spoilers, Grandes Olhos traz uma pintora, mãe de uma menina e defensora das causas feministas, que enfrenta um de seus maiores desafios ao levar ao tribunal o próprio marido.

5. Nunca Mais

Seguidamente, Nunca Mais traz uma garçonete que tem sua vida transformada quando se casa com o rico empreiteiro. Assim, ela tem uma filha e parece ter tudo que quer. Porém, seu sonho é quebrado quando ela descobre que seu marido não é perfeito.

6. Laços de Ternura

Por fim, fechamos nossa seleção com esse clássico dos anos 80. Assim, enquanto a viúva Aurora dribla seus admiradores, a filha Emma enfrenta o lado duro da vida de casada. Além disso, ela descobre que o marido de sua professora está tendo um caso com um dos estudantes. Mas, uma surpresa ainda maior a aguarda depois de uma consulta médica de rotina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!