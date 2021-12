Diocese de Anápolis expulsa paróquia da Igreja Católica

O Bispo diocesano, Dom João Wilker, publicou uma carta aberta à coletividade católica de Anápolis informando sobre a exclusão da Comunidade Vida no Espírito “Nossa Senhora das Graças”.

Segundo o reverendo, as atividades realizadas na igreja, sediada no bairro Jardim Alvorada, não tinham os estatutos reconhecidos e aprovados.

No entanto, após uma investigação prévia realizada pelo Colégio dos Consultores e a Comissão para as diretrizes das novas comunidades, foi determinado o encerramento definitivo das atividades do local.

“Quaisquer atividades de cunho religioso provindas da mesma, não tem permissão do Bispo Diocesano e não possuem nenhum vínculo com a Igreja Católica Apostólica Romanda”.

Entretanto, apesar da exclusão, a Comunidade Vida no Espírito permanece o perfil no Instagram ativo e, neste sábado (11), anunciou pelos stories o evento que aconteceria à noite: “Vigília do Milagre”.

No post foi citado o horário e o local onde seria realizado, no caso, no mesmo endereço supracitado pelo Bispo.

Veja: