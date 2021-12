Idosa goiana vence câncer e depressão produzindo Tik Tok de danças e vídeos de lingerie. “Me faz bem”

Uma idosa goiana, de 79 anos, viralizou no Tik Tok com o estilo leve que encara a vida e acabou se tornando inspiração para os 2,5 milhões de fãs que a acompanha todos os dias na internet.

Os conteúdos de Coracy Arantes variam bastante, desde as tradicionais dancinhas da plataforma e até mesmo gravações com lingeries.

A fã assumida de Anitta contou, em entrevista ao Metrópoles, que dar o primeiro passo não foi nada fácil, mas com o apoio do neto Gabriel, ela persistiu.

Segundo Cora, a ideia veio em 2019, quando ela sofria de um câncer grave, que resultou em depressão. Ela estava cética e desanimada com tudo, quando conheceu, em um programa televisivo, uma história bastante semelhante à dela.

A vontade de se reerguer foi enorme! Então ela adquiriu um novo celular e, com o suporte do neto, começou os primeiros vídeos com dicas de beleza, por ser ex-cabeleireira.

Segundo a influencer, o neto passa horas e perde até o sono vez ou outra, em busca de conteúdos para a auxiliar. “Ele dá palpite em tudo, até na roupa”, comentou em tom de brincadeira.

A ideia de Cora é divertir, reforçar a ideia de autoaceitação com os corpos (quando usa lingerie) e viver a vida com leveza.

Apesar de ser goiana, Coracy mora, atualmente, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba de São Paulo, onde vive com a família e comenta sobre a importância do apoio que recebeu deles, principalmente Gabriel.

Ela pontuou que não são apenas comentários positivos, existem inúmeras críticas todos os dias nas postagens e caixas de mensagens.

“Encaro com a maior tranquilidade. Acho que, se uma pessoa me acha feia e diz que sou uma velha, quem sabe se ela não gostaria de estar no meu lugar?”, indaga.

“É bom isso que eu faço porque me faz bem. O que importa é minha família e meus amigos”, disse.