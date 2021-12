Irmãs que compartilham o mesmo noivo querem engravidar na mesma hora

Moradoras de Perth, na Austrália, as gêmeas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, estão tentando realizar uma proeza bastante curiosa.

Dividindo o mesmo noivo, elas pretendem engravidar dele ao mesmo tempo. O homem é o eletricista Ben Byrne, de 37 anos. O relacionamento poligâmico já dura há 10 anos.

Apesar do tempo juntos, eles não podem se casar, pois a Austrália não permite que três pessoas se casem. Por conta da proibição, eles estão procurando outros locais onde a prática é legalizada.

A rotina das irmãs foi compartilhada no programa “Extreme Sisters”, do canal TLC. A atração exibe alguns “relacionamentos obsessivos e inseparáveis entre irmãos”.

A possível criação dos filhos foi discutida no episódio do reality. As irmãs afirmaram que cuidariam uma do filho da outra. “Provavelmente vou pensar que o que é meu é seu, o que é seu é meu, é assim que seria”, revelou Lucy.