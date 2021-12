6 fatos ocorridos em Goiânia que chocaram o Brasil em 2021

O ano de 2021 foi marcado por diversos acontecimentos impactantes em Goiânia e que ultrapassaram as fronteiras do estado, repercutindo em todo o país.

Desde crimes cruéis envolvendo jovens e adolescentes a comentários racistas transmitidos ao vivo durante partida de futebol.

O Portal 6 levantou 06 casos que, por motivos diversos, foram destaques na mídia nacional:

1 – “Amigos” psicopatas

No dia 15 de setembro, Jeferson Cavalcante Rodrigues, 22 anos, Raíssa Nunes Borges, 19 anos e Enzo Jacomini Carneiro Matos, conhecida como Freya, de 18 anos, foram presos, apontados pela Polícia Civil (PC) como autores do assassinato de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos.

A garota desapareceu no dia 24 de agosto, após deixar a casa dela no Setor dos Funcionários, para caminhar no Parque Lago das Rosas, no Setor Oeste da capital.

Ela então teria recebido um convite dos “amigos” para tomar um lanche. Ao entrar no carro com os jovens, ela foi morta a facadas, e se corpo foi despejado em um terreno baldio no Setor Jaó, sendo encontrado uma semana depois.

O delegado responsável pela investigação do caso, Marcos Gomes, confirmou que uma das jovens envolvidas no crime teria dito que queria ter certeza de ter um ”instinto psicopata” e o assassinato seria uma forma de comprovar isso.

2 – Cadáver jogado no meio da rua

No setor Jardim América, um casal foi preso após jogar o corpo de um homem no meio de uma rua, na manhã do dia 20 de agosto.

Segundo as investigações, a vítima, Hélio Márcio Batista de Siqueira Júnior, 25, foi morto com um tiro na cabeça, pouco antes de ser “desovado” no bairro residencial.

Os suspeitos teriam então levado o cadáver no porta-malas de um carro, deixando o corpo perto da calçada, enrolado em um pano branco. Eles foram presos no mesmo dia do crime.

3 – Advogado espancado pela polícia

No dia 21 de julho, o advogado Orcelio Ferreira Silverio Junior foi agredido cruelmente por policiais militares, em frente ao Terminal Praça da Bíblia, no Setor Leste Universitário, após tentara defender um morador de rua.

Segundo testemunhas, dois agentes seguraram o homem, enquanto um tenente agredia o advogado com uma série de socos. Ele ainda levou tapas na cara e foi arrastado pela rua.

No dia 22 de setembro, o militar foi preso. Ele e outros quatro agentes, que foram também afastados, tiveram o direito ao porte de arma suspenso e respondem pelo crime de tortura.

4 – Racismo em transmissão de futebol

Os jornalistas Romes Xavier e Vinícius Silva chocaram os ouvintes da Rádio Bandeirantes após comentários racistas em transmissão esportiva realizada no dia 17 de julho.

Durante uma partida de futebol entre Goiás e Londrina, pelo Campeonato Brasileiro Série B, os radialistas chamaram de “pesado” e “imundo” o cabelo black power de Celsinho, atleta do clube paranaense.

Eles foram afastados do veículo de imprensa e indiciados pela Polícia Civil (PC) por injúria racial, com agravante de pena, já que os comentários foram feitos em um veículo que facilita a divulgação.

5 – Velório de Marília Mendonça

A “rainha da sofrência” deixou a vida em um trágico acidente de avião, no dia 05 de novembro, em Caratinga (MG).

Em forma de homenagem à cantora sertaneja, milhares de fãs compareceram ao velório de Marília, realizado no Ginásio Goiânia Arena, localizado no setor Jardim Goiás.

Artistas famosos também participaram da cerimônia, como as duplas Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano, o cantor Jorge (da dupla Jorge & Matheus) e Mateus (da dupla Mateus & Kauan).

6 – Morte de cantor que fez dupla com Cristiano Araújo

O cantor Luizmar de Oliveira, que fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo, foi encontrado morto no dia 15 de junho deste ano. O corpo do artista foi encontrado a cerca de 6km de onde morava, em uma área do Morro do Mendanha.

Damasceno tinha sido visto pela última vez ao deixar sua casa no Residencial Azul, de moto, sozinho e sem celular. Ele estava a caminho de um show que faria no Dia dos Namorados, no Setor Nova Suiça.

Entretanto, ele nunca compareceu ao evento e não voltou pra casa.