Como aeroporto de Goianápolis está atraindo milionários em Goiás

Inaugurado em 2019, local oferece infraestrutura de alto padrão e tem atraído empresários

Gabriella Pinheiro - 07 de julho de 2025

Vista aérea do Aeroporto de Goianápolis. (Foto: Divulgação)

Servindo de palco para o Aviation XP Centro-Oeste — maior evento de aviação civil, executiva e agrícola da região —, que ocorreu nos dias 25 e 26 de junho, o Aeroporto Condomínio Liberty, localizado em Goianápolis, vem se consolidando como um dos principais pontos de apoio do segmento em Goiás.

Inaugurado em 2019, o empreendimento privado oferece uma infraestrutura de alto padrão, disponibilizando espaços exclusivos para proprietários de aeronaves e empresas do setor. O local possui pista de 1.640 metros de comprimento por 30 metros de largura, permitindo pousos e decolagens de jatos leves, turboélices e helicópteros.

Em entrevista ao Portal 6, o diretor do aeroporto, Sérgio Borges, destaca que um dos diferenciais do espaço — e que foi fator determinante para a escolha do evento — são as áreas privadas. No total, o ambiente possui 157 terrenos para hangares — grandes galpões onde as aeronaves são estacionadas para manutenção e preparação para os próximos voos.

“Lá é um empreendimento em área privada. É um aeroporto que foi feito para que quem tem avião possa construir seu próprio hangar. Esses terrenos foram vendidos, e cada um tem seu próprio hangar, o que é um pouco diferente de um aeroporto público, onde você só consegue espaço por meio de concessão”, destaca.

Um dos propulsores do crescimento do local, segundo o profissional, foi uma recente mudança no aeroporto de Anápolis, que teve a pista reduzida para a instalação de um terminal de cargas — o que contribuiu para o aumento de voos e pousos em Goianápolis.

Além disso, a estrutura é mais um dos atrativos. Os hangares, por exemplo, oferecem área VIP, e o aeroporto opera 24 horas, possui estacionamento amplo e localização privilegiada entre Goiânia e Anápolis, o que facilita o acesso.

O perfil de frequentadores é variado e atende desde empresários de grandes empresas, que necessitam de locomoção rápida, até artistas e, principalmente, pessoas ligadas ao agronegócio.

Segundo Sérgio, no momento, o aeroporto passa por melhorias com o objetivo de aprimorar o atendimento aos passageiros e expandir as operações.

“A capacidade de operação ainda está sendo ampliada. Estão sendo construídos novos hangares e aprimorados os auxílios para aproximação em voos noturnos, além da modernização da sinalização interna…”, explica.

