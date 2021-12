O que deve ser feito em Goiás após confirmação da presença de variante Ômicron

Goiás confirmou, no último domingo (12), dois casos da variante sul-africana Ômicron. Duas mulheres, moradoras de Aparecida de Goiânia, apresentaram a nova cepa, após contato com missionários que tinham chegado de Luanda, na Angola.

Outros dois casos suspeitos estão sendo analisados em Valparaíso de Goiás, cidade localizada no Entorno do Distrito Federal. Eles também teriam chegado em viagem recente do continente africano e estão sendo monitorados pelo sistema de saúde local. Os resultados destes exames estão previstos para ficarem prontos nesta terça-feira (14). Em todos os casos, os sintomas são leves e os pacientes seguem em quarentena.

Com isso, a Secretaria de Estadual de Saúde (SES) reforça para que as prefeituras fiquem atentas aos novos casos e notifiquem os suspeitos da variante Ômicron, por meio das respectivas secretarias de saúde.

As amostras para exames serão enviadas ao Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), para que haja o sequenciamento genético (identificação do vírus) e monitoramento para possíveis novos casos em Goiás.

Já para a população em geral, a SES reforçou as orientações básicas para evitar a disseminação das demais variantes de Covid-19, como o uso de máscaras e higienização das mãos – ‘os cuidados com a Ômicron são os mesmos adotados para todas e quaisquer variantes do coronavírus’.

“Além disso, a vacinação é fundamental para diminuir internações e casos graves da Covid-19, sendo importante que as pessoas se vacinem com a segunda dose e o reforço”, complementou a nota.