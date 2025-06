Duas pessoas morrem após gravíssimo acidente na BR-153

Outros ocupantes dos veículos foram encaminhados a unidades hospitalares

Davi Galvão - 30 de junho de 2025

Veículos ficaram completamente destruídos após acidente na BR-153. (Foto: Divulgação)

Duas mulheres morreram na noite deste domingo (29) em um grave acidente na BR-153, em Porangatu, região Norte de Goiás. Elas estavam em dois veículos que colidiram de frente no km 36 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os carros envolvidos foram uma Fiat Strada e um Fiat Palio.

A Strada seguia no sentido Norte–Sul quando, por razões ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Palio, que vinha no sentido oposto.

Com o impacto, as passageiras não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outros ocupantes ficaram gravemente feridos e foram levados ao hospital de Porangatu.

Imagens registradas mostram que a colisão foi tão forte que os veículos ficaram completamente destruídos.

As causas do acidente ainda serão investigadas e a Polícia Técnico-Científica foi chamada para realizar a perícia.

