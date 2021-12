Encerra nesta quarta-feira (15) o prazo para inscrição de cursos gratuitos com bolsa de R$ 250 em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis e o Governo do Estado esticaram o prazo para inscrições de cursos gratuitos com bolsa de R$ 250, que se encerra nesta quarta-feira (15).

As inscrições devem ser feitas entre às 8h e 17h, no Espaço da Oportunidade – localizado na Avenida José Lourenço Dias esquina Avenida Goiás.

Outro ponto é o Centro de Formação Profissional (Cenfor) do Residencial das Flores (Av. do Estado, s/n Vila Norte), Recanto do Sol.

Para tanto, é necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço.

Os alunos que estiverem cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), atendendo os requisitos comprobatórios de vulnerabilidade social, receberão ao final da capacitação uma bolsa no valor de R$ 250,00.

Os cursos disponibilizados são: Manutenção de Computadores, Serviços de Beleza, Confeitaria e Massoterapia.

As capacitações terão carga horária de 40 horas e serão ministradas nos Centros de Formação Profissional (Cenfor) do Residencial das Flores, Cenfor Mirian Rezende no Filostro, além do Telecentro da Praça Bom Jesus, Feirão do Jundiaí e no Colégio Tecnológico de Goiás em Anápolis.