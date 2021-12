Jovem entregador morre após sofrer mal súbito dentro de supermercado em Anápolis

O supermercado Atende Mais, localizado no bairro Jundiaí, foi palco de uma lamentável tragédia na manhã desta terça-feira (14).

Isso porque um jovem , de apenas 24 anos, estava trabalhando normalmente quando começou a se sentir mal.

O quadro se agravou e o rapaz chegou a desmaiar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foi acionado e se mobilizou às pressas para chegar a tempo no estabelecimento.

Conforme apurado pelo Portal 6, os profissionais encontraram a vítima inconsciente e tentaram de todas as formas a reanimação, mas, infelizmente, não foi o suficiente.

O óbito foi confirmado pelos agentes do SAMU no próprio local, pouco tempo depois do atendimento.

A causa oficial da morte só poderá ser confirmada após a investigação e emissão do laudo por parte do Instituto Médico Legal (IML).