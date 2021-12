6 fatos inusitados que marcaram a Grande Goiânia em 2021

Ao longo de 2021, diversas notícias inusitadas chamaram atenção na Grande Goiânia. Desde o furto de um corpo em unidade de saúde até a inauguração de uma academia com serviços para lá de luxuosos, a capital esteve na boca do povo.

O Portal 6 listou seis dos acontecimentos mais curiosos que se destacaram no decorrer do ano, para recapitular os fatos inesperados que bombaram no município.

1 – Festa de 15 anos luxuosa

No dia 27 de novembro, uma festa de aniversário organizada para uma adolescente fez muito barulho devido à presença de um artista internacional no evento, realizado na capital goiana.

Se tratava do cantor Liam Payne, ex-membro do grupo One Direction. Estima-se que foram desembolsados cerca de R$ 600 mil para contar com o britânico no palco da festividade.

O cantor sertanejo Felipe Araújo também esteve presente na ocasião e fez uma apresentação para o aniversário da jovem de 15 anos.

2 – Da Coreia para a Rua 44

Entre os meses de setembro e outubro, a série Round 6 virou uma febre no Brasil e no mundo. Os comerciantes não perderam tempo, produzindo figurinos inspirados na obra, enquanto ela vivia o auge de sucesso.

Foi nesse contexto que uma foto gerou polêmica no Twitter, quando diferentes usuários disputaram a origem de uma jaqueta. Enquanto um alegava que a imagem foi tirada em loja da Rua 44, em Goiânia, outro dizia ser de uma venda em Pavuna, bairro super populoso da cidade do Rio de Janeiro (RJ).

O debate rendeu, mas a única conclusão que se obteve foi sobre a capacidade do brasileiro de aproveitar as oportunidades para conseguir fazer uma renda a mais.

3 – Academia de luxo

No início de novembro, foi anunciado que Goiânia ganharia uma academia com serviços de dar inveja. A estrutura promete oferecer atendimento com garçons, manobristas, dentre outras luxuosidades.

A “O2 Fitness” deve ser inaugurada em janeiro de 2022, e ficará localizada na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

A empresa responsável pelo estabelecimento também selecionará um grupo exclusivo de pessoas que poderão usufruir do ambiente, pela bagatela de R$ 1.000 por mês.

4 – Corpo desaparecido em UPA

A misteriosa morte de um idoso de 64 anos, ocorrida no dia 21 de novembro, deixou autoridades policiais intrigadas. Ele foi enviado por volta das 22h30 de uma clínica de reabilitação em Abadia de Goiás para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Itaipu, em Goiânia, sob a alegação de que estava passando mal.

Contudo, o médico plantonista do posto de saúde percebeu que o homem já havia falecido há algumas horas e, por isso, não emitiu um atestado de óbito. O Serviço de Verificação de Óbito (SVO) foi acionado, mas quando os técnicos chegaram ao local, o corpo já não estava mais no necrotério.

O cadáver do idoso foi encontrado em um matagal nos fundos da UPA, próximo a uma maca abandonada, que pode ter sido utilizada para descartar o corpo. Além disso, as câmeras de segurança que poderiam ter filmado as circunstâncias estavam desligadas, deixando o caso ainda mais enigmático.

5 – Caixão vazio encontrado próximo à UPA Itaipu

Para aumentar ainda mais o mistério sobre o corpo abandonado no matagal, na manhã do dia 23 de novembro, dois dias depois do corpo desaparecido na UPA, foi encontrado um caixão em lote baldio de Aparecida de Goiânia, a 10 km da unidade de saúde.

Uma equipe funerária municipal informou que o item seria, na verdade, uma decoração de Halloween e foi levado para o aterro sanitário da cidade.

A Polícia Civil (PC) respondeu ao Portal 6, na ocasião, que não há ligação entre o artefato fúnebre e o sumiço do corpo na unidade de saúde. Mas até a divulgação da informação oficial, a situação causou muito frisson nos veículos de comunicação.

6 – Declaração polêmica de presidente do Atlético-GO

Um vídeo de Adson Batista, presidente do Atlético-GO, viralizou nas redes sociais após uma declaração polêmica.

O dirigente participava de entrevista coletiva realizada após a vitória do clube goiano sobre o Flamengo, na última quinta-feira (09), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Ao ser questionado pelo repórter Juliano Moreira, da Rádio BandNews, Adson retirou a máscara do jornalista e disse: “Nós somos Bolsonaro, pode parar com esse negócio, tira a máscara”.