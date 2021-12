Quem nunca sentiu aquele frio na barriga ao começar a conversar com alguém desconhecido? Com o passar do tempo, a conversa evolui e então o primeiro encontro é marcado.

Depois que o date é marcado, alguns questionamentos surgem na cabeça: o que vestir, como se portar? E o mais importante: o que dizer para que o crush ache o papo interessante.

Existem frases e assuntos que devem ser evitados em um primeiro momento para não causar uma primeira impressão ruim. Você sabe quais são? Listamos algumas para que você não erre.

6 frases que você nunca deve dizer em um primeiro encontro

1. “Meu ex sempre dizia isso”

Por mais que pareça tentador falar do ex quando surge algum assunto, é melhor não falar sobre e deixar a conversa fluir de outra forma.

Portanto esqueça o ex durante o date. Segundo especialistas, tocar no assunto não pega bem.

2. “Você se importa se meus amigos passarem por aqui mais tarde?”

Esqueça dos amigos enquanto estiver em um date. Afinal de contas é um encontro duplo, não em grupo. Então questionar se a outra pessoa achará ruim que os amigos estejam no local é um tiro no pé.

3. “Saudade do que a gente não viveu”

Apesar da frase ter viralizado, não é nada indicado você usá-la de primeira. Concentre-se em proporcionar um excelente encontro para a outra pessoa, para aí sim viver outras situações.

4. “Estou tentando descobrir por que você está solteiro”

Não pega bem você tentar investigar uma situação que não precisa ser investigada. Afinal não existe nenhum problema em estar solteiro, a pessoa pode pressupor que existe algo errado com o fato dela não estar namorando.

5. “Você seria uma ótima mãe/um ótimo pai”

Você ainda não sabe se a pessoa quer ter filhos, então é indelicado abordar este assunto em um primeiro encontro. Ter filhos é uma decisão importante e que requer intimidade com o outro. Como conversar sobre sem nem ter dado um beijinho?

6. “Mas a minha amiga disse que lá é uma droga”

Alto lá! Você irá julgar um local apenas pelo que os outros disseram? Caso seja convidado para ir em um local que ainda não conhece, jamais desdenhe do convite. Vá e ao final tenha a própria impressão sobre.

