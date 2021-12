É bem comum encontrar pessoas cansadas e reclamando dos empregos, afinal todo trabalho dá um pouco de trabalho. Mas estar esgotado e desanimado com a profissão pode ser um sinal de estar na hora de procurar outro emprego.

Existem muitas situações que podem ser um alerta para você pedir para abandonar o cargo e mudar de vida. Acompanhe a lista:

6 sinais que revelam que você deve começar a procurar outro emprego

1. Você ocupa o mesmo cargo há anos, sem promoções

Se este é o seu caso, é importante ficar atento! Estar em um lugar que não oferece perspectivas de crescimento, aumentos salariais e reconhecimento pelo esforço acaba sendo muito desgastante, pois o deixa em uma posição de estagnado.

2. Colegas de trabalho foram demitidos e o serviço acumulado ficou para você

A Síndrome de Burnout acabou se tornando um problema de milhares de brasileiros, principalmente após a pandemia.Ela acontece quando existe um desgaste profissional muito grande. Quando há muito trabalho acumulado e a pessoa se sente sobrecarregada com as tarefas.

Se este é o seu caso, não existe em tomar medidas para mudar a situação!

3. Você não se sente valorizado

Há quem acredite ser algo banal, mas é fundamental para todo trabalhador que se esforça, ter os méritos alcançados reconhecidos.

Seja com um bônus salarial ou seja com um simples elogio informal. Afinal, todo trabalhador deseja ter as ideias ouvidas e analisadas para se sentir, verdadeiramente, integrante do time da empresa.

4. Mais problemas de saúde

Ansiedade, estresse, depressão e gastrite são as quatro principais doenças acarretadas por desgaste no campo profissional. Caso já tenha notado alguma dessas, está mais do que na hora de procurar outro emprego.

5. As conversas fora do trabalho são sempre sobre o trabalho

Isso é um sinal de que o lado profissional está pesando mais que os outros campos da vida. O alerta de desgaste e estresse contínuo merece muita atenção, afinal, a vida não é apenas o emprego.

6. Descobriu que os colegas de trabalho possuem grupos de WhatsApp e você não faz parte

Quando há uma percepção de que a presença não é mais bem vinda no grupo de trabalho, isso significa que realmente chegou o momento de procurar outro emprego.

É fundamental que os ambientes de trabalho sejam lugares receptivos e sociais, afinal, são, em média, 44 horas semanais de convivência.