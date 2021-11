12 tipos de alimentos que quem tem medo de gastrite deve fugir

Basicamente, a gastrite é uma condição demonstrada pela inflamação do revestimento do estômago. Geralmente, ela resulta em fraqueza ou lesões no revestimento que protege a parede do estômago dos ácidos gástricos. Por isso, hoje vamos conhecer 12 alimentos que causam intensificam a gastrite!

Antes de tudo, surge, após infecção pela gastrite, doenças, estresse ou pelo uso frequente de analgésicos. Todavia, uma boa dieta e alimentação pode ser uma resposta positiva ou negativa à doença.

Isso porque, como a manifestação principal ocorre no estômago, a alimentação pode melhorar ou piorar os sintomas. Logo, para quem tem gastrite, a recomendação é consumir a quantidade correta de todos os grupos de alimentos. Mas priorizando grãos inteiros, frutas, vegetais e produtos com baixo teor de gordura.

Quais são os alimentos que quem tem gastrite deve evitar?

Para evitar os sintomas, você deve consumir menos dos alimentos que causam irritação, inflamação ou dificuldade de digestão. Porém, se você tem gastrite, alguns dos alimentos que você deve evitar são:

1. Laticínios, como leite integral, cremes, manteiga;

2. Queijos amarelos e processados, como cheddar, cream cheese e mussarela;

3. Carnes processadas, como presunto, bacon, mortadela ou salame;

4. Molhos como ketchup ou maionese;

5. Caldos em cubos ou macarrão instantâneo;

6. Chá verde, mate, chá;

7. Café, bebidas energéticas;

8. Alimentos ricos em gordura;

9. Álcool;

10. Açúcar;

11. Alimentos fritos e alimentos refinados, como bolos e biscoitos;

12. Milho branco ou farinha de trigo.

