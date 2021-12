Anápolis recebe prêmio por se destacar em programa de apoio a crianças vulneráveis

As boas práticas de Anápolis no trato com as crianças que estão no desenvolvimento da primeira infância foram premiadas pelo programa Criança Feliz. A cidade foi uma das cinco de Goiás homenageadas com o prêmio.

A iniciativa acompanha crianças desde a gestação até os 03 primeiros anos de vida, caso estejam inscritas no CadÚnico, ou crianças de até 06 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Durante o período em que são assistidas, as crianças recebem visitas regulares e as famílias são instruídas sobre cuidados e atividades educativas para as crianças, principalmente de famílias em vulnerabilidade social.

Entregue na última terça-feira (14), o prêmio foi recebido pela secretária de Integração Social, Esporte e Cultura, Andrea Lins, à Diretora de Proteção Básica, Carol Homsi, e à Coordenadora do Programa Criança Feliz, Izaura Ingrid.

As atividades com as pessoas com deficiência fora elogiadas por Erika Soares, multiplicadora do Governo de Goiás e que acompanhou de perto o trabalho desenvolvido.

“Anápolis está de parabéns, eu acompanhei de perto e é brilhante o trabalho desenvolvido pelas visitadoras”, afirmou.