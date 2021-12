Confeiteira goiana viraliza na internet com bolos repletos de memes e mensagens divertidas

“Olha, eu ainda estou processando tudo isso. A confeitaria é meu sonho e ter meu trabalho reconhecido em nível nacional é muito gratificante, então eu fico muito feliz”.

O argumento é embasado numa guinada comercial incrível. Em menos de dois dias, a jovem viu a página da doceria Céu da Boca, crescer de 10 mil para 15 mil seguidores no Instagram.

Isso porque a decoração que ela faz conta com uma pegada peculiar, com memes, mensagens irônicas e muito divertimento.

“Esse tipo de bolo é uma tendência muito forte na Ásia, já existe por lá há muitos anos e só começou a vir para o Brasil este ano. Minha irmã, que é mais ligada na cultura asiática, foi quem me mostrou, eu achei interessante e comecei a fazer por conta própria”, explicou ao Portal 6.

Isso foi há um pouco mais de um ano, em agosto de 2020, quando começou a confeccionar, na própria residência, os bentô cakes – que são esses bolos pequenos personalizados com desenhos.

Embora não dê para garantir, Fernanda acredita que pode ser uma das primeiras confeiteiras a trazer esse estilo para o Brasil. “Pelo que eu vi nas redes, esse tipo de bolo só foi viralizar em maio, junho de 2021”.

Se a agenda já estava cheia antes dessa reviravolta nas redes, a procura agora atravessa fronteiras. Já existem contatos de São Paulo (SP) e Campinas (SP).

Pedidos inusitados

A confeiteira explica que as produções são feitas de acordo com a imaginação do cliente. Desenhos animados e séries são grandes fontes de inspiração que acabam se tornando parte dos bolos de Fernanda.

Contudo, os memes acabam se tornando os pedidos mais inusitados e viram uma diversão para a confeiteira.

“Já fiz do Faustão, do Pica Pau, Friends. Tem muita gente que gosta de misturar elementos, como a menina que pediu para juntar Naruto, princesa da Disney e Corote, representando a vida na faculdade”.

Planos

Com o sucesso da Doceria Céu da Boca, Fernanda acabou deixando o curso de nutrição que fazia, para se dedicar totalmente ao seu empreendimento. “Esse é meu sonho e eu quero trabalhar só com isso daqui para frente”.

Para o futuro, a empreendedora tem em mente abrir uma loja física para receber os clientes. Além disso, ela afirma que quer se aprofundar ainda mais no ramo, fazendo um curso de confeitaria.

Veja a seguir um pouco mais do trabalho da confeiteira: