Mercado pet goiano inova e conta até com cesta de Natal personalizada

O mercado voltado para os animais de estimação sempre está em inovação. Todos os anos, novos produtos e serviços são criados para melhorar o bem-estar dos bichinhos e agradar os “pais e mães de pet”.

A época do Natal acaba sendo um prato cheio para as novidades na área. O comerciante Cristiano Novacoque, da Pet Shop Marista, em Goiânia, contou que o estabelecimento está investindo na venda de cestas natalinas voltadas para os animaizinhos.

“O cliente faz a encomenda pelo telefone e vai escolhendo os produtos que quer colocar. Pode ser ração, acessórios, coleiras, camas para o animal, o que quiser”, explicou ao Portal 6.

O gerente do pet shop conta que trouxe a ideia de Brasília, cidade onde morava antes de se mudar para a capital goiana. “Eu vi outros lugares fazendo isso por lá, achei que seria legal de acrescentar na loja”.

Cristiano afirma que o kit de produtos é um sucesso. O preço médio varia entre os R$100, de acordo com a quantidade de itens no pedido. “Aí [os produtos] vem todos enrolados em papel de presente, com cartões personalizados, para o dono dar para o bichinho”, completou.

Ele conta também que outros itens, como roupinhas e chapeuzinhos de Natal para os animais costumam aquecer a atividade da loja. “Acaba rendendo bastante, as vendas aumentam por volta de 50%”.

Mercado aquecido

A proprietária da SOS Animais, em Anápolis, Lilian Portes, explica que os itens mais vendidos nesta época do ano com motivos natalinos são: enfeites pós-banho e tosa como gravatinhas e lacinhos, assim como roupinhas de mamãe e papai Noel para os pets.

“Esse ano o comércio está um pouco mais retraído que o ano passado, mas esses acessórios saem bem”, argumentou.

E acha que os panetones vão somente para a mesa dos tutores dos animais? Que nada!

Existem aqueles confeccionados por empresas especializadas e até os industrializados com diversos sabores e preços – que podem variar entre R$ 7 e R$ 20, a depender do tamanho e marca do produto.

E para não estragar o Natal de ninguém, a polêmica da uva passa também faz parte de um final de ano bom pra cachorro. Os produtos existem com ou sem a frutinha que entra com tudo nas festividades natalinas.