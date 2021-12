Exposição fotográfica inédita mostra como os jovens enxergam Anápolis

Os alunos do curso de fotografia Primeiro Foco – O Jovem e a Fotografia Digital estarão expondo os trabalhos realizados durante o aprendizado no próximo sábado (18), em Anápolis.

O evento acontecerá na Estação Ferroviária, ao lado do Terminal Urbano, no centro da cidade, a partir das 18h, e contará com coquetel, música ambiente, cerimonial e entrega de certificados.

O curso, idealizado e ministrado pela professora Inaê Ribeiro, propôs aos estudantes a experiência de aprender um pouco mais sobre fotografia, além de uma aula bônus sobre empreendedorismo.

Segundo a professora, o objetivo principal da aula extra foi proporcionar a iniciativa profissional e independência financeira.

“Já temos alunos trabalhando na área, conquistando seu espaço e buscando concretizar o sonho de ter sua primeira câmera fotográfica, por exemplo”, contou a profissional, orgulhosa.

Além do mais, entre os prés requisitos para garantir a vaga no curso ser mordador da periferia e de baixa renda era uma prioridade.

A intenção da seletiva foi captar pessoas que não tinham condições, anteriormente, de adquirir conhecimento.